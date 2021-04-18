ball movement to the DEVIN DUNK! 😲 pic.twitter.com/YeNwVJCFOr — San Antonio Spurs (@spurs) April 18, 2021

一邊是讓迪羅薩、珀特爾與米爾斯3名主力刻意輪休的馬刺，另一邊則是全員到齊還在主場出戰的太陽，賽前兩隊之間勝差更高達13.5場，沒想到馬刺竟以111比85爆冷作客痛宰高居西區第2的太陽，只能說馬刺總教練帕波維奇真的是「老狐狸」！

太陽上半場表現完全不像在主場作戰，除了全隊手感低迷，更是失誤頻傳，讓馬刺打完上半場，意外取得64比45大幅領先，太陽雖在第3節稍有振作，卻還是沒辦法縮小雙方差距，甚至末節還被馬刺擴大領先到27分，太陽只好提前放棄。

爆冷輪休3主力，還能擊退太陽中止2連敗的馬刺，全隊6人得分上雙，替補前鋒蓋伊攻下全場最高19分，瓦塞爾也拿18分，凱爾登強生17分，穆雷14分、7籃板，尤班克斯13分、13籃板，懷特12分、6助攻，表現可說相當平均。

太陽以替補後衛傑佛卡特17分最高，當家射手戴文布克雖有15分，全場投18中6的手感卻不理想，本季場均15.2分的先發中鋒艾頓，也只拿下8分，甚至主控保羅同樣陷入低迷，全場投10中3、僅得6分，太陽這場比賽像是中邪了一樣。

(中時 )