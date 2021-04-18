全台水情吃緊，不少民眾相當關注颱風「舒力基」動態，有網友搭上颱風話題，好奇問網友「有沒有印象深刻的颱風呢？」為此網友一面倒齊推「納莉」颱風，強勢的風雨灌進台北捷運，直接把北捷當「滯洪池」，據中央氣象局人員表示，納莉颱風移動速度緩慢，路徑又比較複雜，導致災情慘重。

原PO今稍早於PTT八卦板發文表示，至今令人印象最深刻的地震，仍然是921大地震，若以颱風來說，有沒有哪個誇張到令人印象深刻呢？

貼文曝光後，不少網友點名2001年的第16號颱風「納莉」，紛紛留言「納莉颱風，直接把捷運滯洪池」、「納莉颱風，連捷運都淹水」、「納莉啊！直接讓台北捷運成為大型滯洪池的颱風」、「納莉颱風，我記得當時雨下不停」、「當然是納莉，學校被淹停課快一個禮拜」、「納莉，學校宿舍淹水，開學直接延後一個星期，捷運癱瘓」、「納莉啊！雖然當時才念國小，但印象超深刻，北部狂風暴雨」。

納莉颱風在琉球打轉一個禮拜後直撲北台灣，中央氣象局相關人員也表示，納莉颱風路徑相當罕見。（圖／翻攝自中央氣象局）

據中央氣象局資料顯示，2001年9月8日發布納莉第一次海上警報，但之後納莉卻在琉球附近海面打轉，氣象局只得在9月10日解除海上警報，總計納莉在琉球海面停留將近一周，直至14日才開始向台灣移動，加上納莉路徑多變，當時中央氣象局一連好幾天都發出海上警報，9月15日更一天發出22則海上警報通知。

納莉台灣詭異路徑，再加上停留台灣上空時間較久，連日帶來豪大雨，重創北台灣及花東地區，圖為當年北捷紀錄納莉颱風水淹紀錄。（圖／中時資料照）

《中時新聞網》致電詢問中央氣象局，相關人員表示，發布海上警報主要是看颱風的路徑決定，只要是在接近台灣100公里之內的海域，就會發布警報，當年納莉颱風在琉球打轉1個禮拜，不僅移動速度非常慢，路徑複雜、特殊，可說是「相當罕見」。

中央氣象局補充說，颱風移動除受太平央高壓、北方槽線系統影響外，大部分都是靠導引氣流，納莉起初就是因導引氣流弱，才會導致移動速度慢，後來受到強高氣壓，使它往西南邊退，再往台灣北部移動，侵襲台灣，在台灣上空停留時間愈久，降雨量也會愈多，再加上貫穿的特殊路徑，導致當年北台灣、花東地區災情慘重，單日累積雨量高達1200毫米，整整蹂躪臺灣超過49小時以上，直到9月19日下午17時許才解除陸上警報。

(中時新聞網)