潘穎諄的遺體在上午運抵台東殯儀館，潘母（左二）難掩哀傷。（蔡旻妤攝）

潘穎諄的遺體在上午運抵台東殯儀館，家屬第一時間趕往處理。（蔡旻妤攝）

潘穎諄的遺體在上午9時36分運抵台東殯儀館，潘父（中、著灰外套）哀傷地望著潘的遺體。（蔡旻妤攝）

潘穎諄的遺體在上午運抵台東殯儀館，潘的胞兄表示，回來就好了。（蔡旻妤攝）

空軍F-5E戰機3月22日於屏東上空發生擦撞墜毀，導致飛官羅尚樺殉職，飛官潘穎諄失聯27天下落不明，軍方證實遺體著飛行裝，確定就是失聯的潘穎諄，第一時間已由直升機送往台東，其胞兄也向外界致謝，表示回家就好。而台東地檢署於12點初步完成相驗程序，表示因死亡時間較久，暫時無法確定死因，需進一步解剖確認。

民眾18日上午7時許在屏東滿州南仁漁港岸邊發現一具遺體，經軍方證實，遺體著飛行裝，確定就是失聯的潘穎諄，第一時間已由直升機送往台東志航基地，再由專車於上午9時許送往台東殯儀館。

潘穎諄的家屬包含其妻子、父母、哥哥都在第一時間趕到台東市立殯儀館。潘穎諄哥哥表示，「能找到就好了，後面的事會好好送他一程，他能回家就好了」。對於如何確認這具遺體就是弟弟，潘的哥哥表示：「身上都有他的東西」，也因此確認是弟弟的遺體無誤；他在離去前，也難掩哀傷向在場守候的媒體說：「謝謝大家，大家都辛苦了」。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，上午10時30分接獲台東縣憲兵隊通報疑似尋獲空軍F-5E戰鬥機墜海意外失蹤軍官潘穎諄遺體，檢察長陳松吉立即指派邱亦麟率同書記官、法醫前往台東市立殯儀館相驗，於同日中午12時許完成相驗程序，但因死亡時間較久，目前無法確定死因，將盡速安排解剖確認死因。

台東志航基地政戰指揮部主任吳榮華表示，18日下午3點鐘之後，會在台東市立殯儀館仁廳為穎諄設置靈堂，目前仍持續與家屬討論，基地這邊如何協助、陪伴穎諄好好走完最後一哩路，至於公祭地點及相關細節等，會尊重家屬意見，也正在持續溝通中，盡可能做到最圓滿，並感謝全國關心祈福，讓穎諄終於回來了。

(中時 )