警方扮演蜘蛛人爬窗進入屋內攻堅，成功破獲毒窟。（柯宗緯翻攝）

警方制伏楊嫌費了好一番力氣。（柯宗緯翻攝）

高市刑警大隊警方近日查緝毒品案，掌握楊姓通緝犯到苓雅區一處大樓交易毒品，尾隨楊嫌到六合夜市附近抓人，警方追捕200多公尺才壓制在地，事後移送時，楊嫌還揚言「咬舌自盡」；另方面，警方再到陳姓藥頭住處埋伏，扮演蜘蛛人從大樓外牆爬入屋內攻堅，過程驚險猶如電影情節，全案逮補楊嫌等5人依毒品罪送辦。

高市刑大偵七隊今年1月獲報，苓雅區某大樓常有可疑分子出入，懷疑為毒品人口。經派便衣人員3個多月蒐證，見時機成熟，持法院核發搜索票，4月16日當天在大樓外埋伏。

警方到場發現，因竊盜及毒品遭通緝的32歲楊姓嫌犯，買完毒品外出，警方尾隨到六合夜市附近，上前表明身分盤查。楊嫌使盡全力逃逸，3名警力追捕200多公尺，楊嫌還一度踉蹌跌倒，順勢把他推倒。

但由於楊嫌身材魁梧、蠻力之大，警方費了好一番力氣，才將他制伏在地，就連一旁的路邊多輛機車也倒一排。其中有員警在過程中不慎扭到手，所幸沒有大礙。

警方表示，楊嫌情緒相當激動及抗拒，移送高雄地檢署時還說要咬舌自盡鬧自殺，5名警力要壓他上車送去發監執行，還折騰了許久。

事後警方回到陳姓藥頭所在的苓雅區大樓埋伏，發現他正進行毒品交易，上前圍捕之際，陳嫌趁機往3樓住處逃竄，並將大門上鎖。警方透過隔壁棟大樓鄰居協助，從兩棟大樓間的橫梁走過去，再從外牆窗戶爬入攻堅，過程相當驚險。

警方進入屋內後，控制屋內一干犯嫌，展開地毯式搜索，查獲毒品安非他命7包、毒品咖啡包1包、電子磅秤、吸食器、手機等相關物證。

另方面，高市警察局全面肅槍與打擊暴力滋事分子，自4月13日起執行「同步肅槍及掃蕩組織犯罪專案行動」，掃蕩除針對持槍滋事、暴力討債、地下錢莊等不法分子聚焦打擊，專案期間共計查獲槍砲案件4件7人及8把非制式槍枝、1把模擬槍，掃蕩組織犯罪3件26人。

警察局重申，對於任何不法絕對有信心也有能力，秉持專業、效率，除在最短時間將所有涉案嫌犯查緝到案外，亦展現打擊不法的決心；掃黑、肅槍、緝毒、打詐等專案掃蕩會持續「一波一波的掃、一個一個的抓」，從相關涉案參與者到幕後操控人員，均會查緝到案一個也不放過。

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警方制伏楊嫌費了好一番力氣。（柯宗緯翻攝）

楊嫌跑了200多公尺，一度跌倒在地。（柯宗緯翻攝）

警方破獲陳姓藥頭位在苓雅區大樓的毒窟。（柯宗緯翻攝）

(中時 )