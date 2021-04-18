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是人還是猴子？高雄市一名男子疑似飲酒後意識不清，闖進三民區一間停車場中胡鬧，先是徒手亂折入口柵欄，隨後更當起猴子，逕自爬上汽車引擎蓋再踩上車頂，當作遊樂場般來回走在他人的車上，車主牽車時發現愛車佈滿腳印、凹痕，氣得報警處理。據了解，警方獲報後，現正積極追查嫌疑人。

一名男子在臉書社團發文，文章被轉載至爆料公社網站，透過監視器畫面可見，有一名全身黑衣的男子闖進停車場，不僅步伐不穩，舉止也相當詭異，他先是出手將入口柵欄亂推，導致橫桿變形。

這還沒完，該男還爬上停在一旁的汽車，不管三七二十一踏上引擎蓋，像遊樂場般，從一台跳到另一台，接連跳了四部，最後還踩著擋風玻璃站在車頂上，畫面相當荒唐。

事後車主來牽車時，驚覺愛車上滿是灰色的大腳印，部分車體的板金也出現明顯凹痕，氣得趕緊報警處理。文章曝光在網路後，不少網友留言回應，「超有事」、「應該不是喝醉，喝醉爬上去應該就栽下來了」、「吃太多藥喔」、「他是中猴」、「大概以為自己是蜘蛛人」。

警方表示，全案依毀損案規定受理，並已開立受理報案證明單，目前已掌握嫌疑人特徵及行蹤，將擴大調閱監視器盡速通知該嫌到案說明。

(中時新聞網)