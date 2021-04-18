馬來西亞華人網紅楊寶貝（本名楊虹玲）今年27歲，外型甜美姣好，YouTube頻道和IG各分別擁有51萬、71萬粉絲，但她最近爆爬上5樓公寓窗台，企圖結束年輕生命，所幸即時救援才沒釀成遺憾，楊寶貝的親友也透過IG證實她情緒不穩，一時想不開，並向社會大眾道歉。

根據大馬媒體《中國報》報導，楊寶貝在昨（17日）中午爬上5樓公寓窗台試圖尋短，8名消防員即時趕到現場，從6樓垂降到5樓，成功說服她放棄輕生的念頭，平安的帶到安全的地方，再交由警方調查企圖尋短的原因。

楊寶貝的家人也在當天透過IG限時動態對外證實她有負面想法，「近期YBB（楊寶貝）因為一些事件，導致情緒不太穩定，造成許多工作上以及相關的信息無法即時回覆，非常抱歉，請大家稍微給我們一點時間處理，在此向廣大網民道歉」。

許多網友紛紛猜測楊寶貝可能為情所困，因為她在企圖輕生當天，於通訊軟體中PO出遺言：「只有死才可以贖罪，再見了，各位愛我的寶貝們，祝你們幸福快樂平安健康。」以及在IG最後一篇貼文道出自己再也不需要愛情，加上副業奶茶店受到疫情影響生意不佳，已於去年底草草結束營業，種種的不順陷入低潮，萌生結束生命的想法。不過她於一周前PO文又表示：「我並不是那種會自尋短見的人，人生真的很美好，身邊有那麼多愛我的人，我怎麼捨得呢？」

事實上，楊寶貝已經算是有顏值又有才氣的網紅，16歲出版第一本小說，曾一躍登上馬來西亞規模最大的大眾書局暢銷榜第一名，陸續幾年又再發行4本小說，並且跨足電影、唱片、YouTuber及減肥產品，2019年曾飛來台灣旅遊，於台南的知名景點留下足跡，因修圖修太大被網友抓包，但她霸氣回應：「我天生不好看，我只想在照片裡好看，怎麼了？」還幽默自嘲：「像我這種過氣的老網紅，只能靠這種修失敗的照片來博取大家的關注了，謝謝大家關注，yeahhh。」

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