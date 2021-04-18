「亞洲舞王」羅志祥去年4月遭網紅前女友周揚青踢爆慣性劈腿、多人運動、偷吃旗下女藝人等，「毀滅式分手」讓他形象全毀，演藝事業也遭重創，這段時間幾乎消失在螢光幕前，加上官方頒布劣跡藝人管理辦法，外界多認為羅志祥要重返大陸發展很困難，不料近日他與成龍、歐陽娜娜主演的電影登上大陸央視旗下相關微博，被解讀為官方默許他回歸，引發熱議。

日前大陸廣電局頒布俗稱的「劣跡令」，將有犯罪或私生活有瑕疵等明星定義為「劣跡藝人」，嚴格加以封殺，不但會在官媒直接點名批評，也不許出鏡，演出的作品或參加的影視節目等，都會全部剪輯去除、上馬賽克或是換角，出手毫不留情，日前爆出代孕棄養風暴的女星鄭爽就是血淋淋的例子。

羅志祥4年前的電影，被央視相關微博貼出宣傳。(翻攝自CCTV中國電視報微博)

而羅志祥也因為「毀滅式分手事件」，從上遍各大綜藝節目到完全神隱，直到近期開始展開積極復出的動作，先從網路平台下手，開設了YouTuber頻道「Show TV」，如今又被發現，他4年前跟大哥大成龍、歐陽娜娜合作的電影《機器之血》，將登上央視頻道播出，不但央視名下微博帳號「CCTV中國電視報」幫電影po文宣傳，附上的預告中，羅志祥的畫面更是一刀未剪，甚至po文中還直接標註他的帳號，絲毫看不出想遮掩、雪藏他的意圖。

羅志祥登上央視一刀未剪，被認為是默許他復出。(翻攝自CCTV中國電視報微博)

據悉，雖然周揚青踢爆跟羅志祥交往9年來的不堪與委屈，外界一面倒抨擊羅志祥，希望他遭到封殺制裁，但研判私人情感問題不如吸毒、逃稅、違法代孕等行為來得嚴重，並未觸及官方底線，因此未遭官方明文封殺，而央視如今宣傳還特地寫出「羅志祥」三個大字，被認為是默許他復出。

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(中時新聞網)