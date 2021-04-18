移民署苗栗服務站與石虎保育協會共同舉辦石虎生態保育活動。（移民署苗栗服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

為加強石虎保育意識，移民署苗栗服務站18日上午與苗栗新住民家庭教育服務中心，共同在後龍水牛城舉辦「喵窩親子樂」活動，特別邀請石虎專家解說石虎生態，引領新住民們一同愛護這塊土地。

移民署苗栗縣服務站，為提升新住民對於在地生態保育知能，深入在地文化探索以及環境保護意識，18日上午與苗栗新住民家庭教育服務中心共同舉辦「喵窩親子樂」活動，邀請台灣石虎保育協會教育推廣專員顏振暉協助解說，傳授石虎生態知識。

顏振暉說，近年來因環境開發導致石虎受到生存威脅，全台分布僅剩下苗栗、臺中及南投地區，數量明顯銳減。當小小的石虎消失滅絕，森林及草生地的生物同樣也將面臨嚴重的生存威脅，影響的將是整個大生態圈。

來自印尼加里曼丹的新住民林彩雲說，她的故鄉有著像是犀鳥及森林紅貓等幾種很稀少並和石虎一樣珍貴的動物，牠們都需要受到保護，移民署舉辦這個活動讓她很感興趣也覺得非常有意義，她會向親友介紹石虎，讓他們更喜愛這種動物，並且加入保護在地生態文化的行列。

此外，活動中也安排新住民家庭共同加入家庭親職教育討論課程，苗栗縣家庭教育中心講師黃伊君針對新住民親職問題需求設計方案，讓新住民家長了解親子陪伴是一門很重要的功課，藉由烤肉活動及闖關任務的進行，培養親子間默契並增進彼此互動機會。

苗栗縣服務站主任張金順表示，苗栗縣議會於2019年12月10日通過《苗栗縣石虎保育自治條例》，為讓新住民朋友了解野生動物的重要，以及石虎生存的歷史環境，特別規劃這場活動，讓新住民朋友更深入與這塊土地結合。

(中時 )