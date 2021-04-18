曾幫蔡依林、潘瑋柏、王心凌、林俊傑等大咖編舞，被稱作是「大明星指定御用舞蹈教父」的藍波老師，5年前被診斷出淋巴上長一顆不到1.5公分的惡性腫瘤，開刀後做60次的放射性治療，更爆瘦15公斤，昨（17日）出席艾迪生親子才藝學苑開幕記者會，他笑笑表示謝謝大家的關心，有定期在做回診檢查，現在一切都正常。

藍波老師透露當初聽到是惡性腫瘤時，心情一度跌到谷底，醫生直接跟他說：「你不是倒霉，現在大概37％的人都有可能會得到，而且這是6年前的數據，現在應該更高。」並稱癌症已漸漸被歸類為慢性疾病，藍波也以自身例子鼓勵大家「不要放棄希望」，及早發現治療，帶著微笑過好每一天。身體恢復得非常不錯的他，還不忘開玩笑說：「我從抱歉，升級到爆瘦，現在是差不多！」也提到不管生病與否，最重要的還是要持之以恆的訓練以及運動，還有常保愉悅心情，身體才會健康不易生病。

藍波老師表示目前以生活為主，現在除了接案子上上節目當評審及企業講座外，絕大部分時間都給了家人，也說自從生了一場大病後，讓過去是工作狂的他，多了不少時間陪伴家人，「跟家人分享你所有的時間才是最重要的」。是否要重新回歸教學？他回道「主要會是以我的團隊教學為主，我自己指導的話是有氧訓練課及肢體開發課程，從2歲到99歲都可以學習的」。

(中時 )