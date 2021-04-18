美國前女排球星茉莉（Molly Lillard）不幸於本月13日在亞歷桑那州家中遭到丈夫殺害，年僅28歲，留下一個8個月大的幼兒。茉莉的父親是前NFL紐約噴射機隊的明星外接員艾爾圖恩（Al Toon），引來球迷關注。茉莉的丈夫是36歲的利拉德三世（Royce Lillard III），特警隊當晚前往現場攻堅，但開戰前利拉德三世已經身亡。

根據《12 News》報導，新冠疫情的禁足令可能導致該州的家暴凶殺案增多，鳳凰城的案件相較2019年暴增175%。

Here's a few shots of the great Molly Toon during her days at @MHS_Cardinals. Toon, 28, was killed Sunday in an apparent murder/suicide in Scottsdale, AZ. pic.twitter.com/uOK12SINAb — Rob Reischel (@robreischel) April 13, 2021

茉莉當天下午5時被發現中槍倒在斯科茨代爾的家門外，緊急送醫後不治。警察初步判斷利拉德三世是凶手，前往現場時利拉德三世在家中設置障礙物，雙方對峙數個小時。特警隊於晚間10時45分到達並衝入屋內，發現利拉德三世已中槍身亡，警方認定那槍是他自己開的。

利拉德三世與茉莉在2018年結婚，茉莉成名佛州的米德頓高中排球校隊時期，她是主攻手，率領球隊締造多項紀錄。後來她代表密西根州大參加NCAA大學聯賽，2012年打到亞軍。茉莉原姓圖恩，出自體育世家，圖恩家的老爸艾爾是NFL球星，兒子也被選進NFL，女兒們則是排球好手。

儘管聽起來像是黑人男子的姓名，利拉德三世其實是白人，茉莉則是黑人，這樁跨種族的婚姻悲劇也引來外界對於家庭暴力與槍枝管制的爭論。為了幫助那位8個月大的孤兒，家屬成功在網路募集將近4萬美元。★中時新聞網提醒您：珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

(中時新聞網)