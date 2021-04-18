今年第2號颱風，同時也是首發強颱「舒力基」昨(17)晚到今(18)日清晨達到強度的巔峰，目前移動路徑有往北邊移動趨勢，環境對其發展也轉為不利，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周五(23)到下周日(25)西風槽往南擺動時可能把大陸華南的雲雨帶往台灣，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，否則就得等到梅雨季了。

吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書專頁表示，「舒力基」的強度在昨晚至今清晨達到巔峰，已經演變出雙眼牆結構，強度達到顛峰，昨隨著它逐漸來到轉彎的關鍵點，北邊的西風槽已經掠過它的正北方，雖然沒有直接勾引到舒力基，但仍然讓高壓脊勢力有減弱趨勢，配合颱風本身強度發展，未來48小時內將逐漸從西北西轉西北再轉北移動，在呂宋島以東向北發展，速度也將因為進入高壓鞍型場內而放慢下來，接著可能要等到周四(22)至周五，等待下一個西風槽往南擺動，才有機會勾到颱風，讓它轉向東北加速遠離。

吳聖宇說，預期周三(21)之後舒力基的位置會相對比較靠近台灣，外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，西半部則不受影響，如果颱風轉的位置東邊一些，影響就會比較小；再來就是周五到下周日之間，上面提到的西風槽往南擺動，一方面帶走颱風，另一方面也可能把大陸華南的雲雨帶往台灣帶過來，能否造成比較多的降雨值得注意，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，再錯過的話，大概就真的要等到5月去了。

(中時 )