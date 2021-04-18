台北富邦勇士總經理蔡承儒拿下年度GM獎項。(PLG提供)

PLG繼續公布交由媒體票選的年度獎項名單，18日公布年度GM與年度主場，分別由台北富邦勇士總經理蔡承儒，以及新竹街口攻城獅獲獎，其中攻城獅主場更獲接近四分之三的媒體第一名選票肯定，畢竟無論在主場經營的活動，或是深耕新竹的在地活動，攻城獅確實做得相當出色到位。

以下是PLG官方新聞稿內容，「P.LEAGUE+除了球場上球員認真拚戰，場外各球團也是競爭激烈！PLG於18日公布年度GM及年度主場，分別由台北富邦勇士總經理蔡承儒，以及新竹街口攻城獅獲得。

從2014年開始跨界籃球，蔡承儒便致力打造台北富邦勇士成為最強籃球隊，2019年更是展現優秀的GM談判技巧，力邀林志傑回台打球讓家鄉球迷能再次親眼欣賞野獸的風采，富邦勇士能於PLG首季拿下例行賽冠軍，蔡承儒居功厥偉，而在年度GM投票中蔡承儒拿下18張5分選票、以總分107分獲得這個獎項。信仰虔誠的蔡承儒，也以『Seek God First』來表達這一切都是神的安排，將一切榮耀歸於上帝。

甫成軍的新竹街口攻城獅，球員在場上的拚戰精神屢屢獲得讚賞，而球團經營主場的用心更是大獲好評，從每次令人驚豔的活動主題，到深耕新竹的在地活動，都讓球迷非常有感！新竹街口攻城獅總計拿下23張5分選票、以高得分的136分獲選PLG首季的最佳主場。」

(中時 )