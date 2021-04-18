大園西濱旁營造工廠竄大火 廠房全面燃燒消防急搶救 13:262021/04/18 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園區台61線29K北上廠房18日中午1間營造工廠及一旁雜草火警。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區台61線29K北上18日中午發生火災，一間營造工廠及一旁雜草全面燃燒，桃園市消防局獲報趕往現場救援，初步沒有人員受傷、受困，目前還在搶救中。 桃園市消防局指出，現場雜草火警及工廠全面燃燒，不過無延燒之虞，目前住宅水線防護中，也無人員受困，共出動消防員62人、消防車共21車、救護車1台。 中科徵才釋1400職缺 媒合率近6成 鄭中基香港開唱預約10月登台 (中時 ) #桃園 #大園 #營造工廠 #雜草 #失火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳庭妮遇火警 消防魂助疏散 04:102021/04/18 時尚消費 陽明交大工學院凌晨驚傳火警 辦公室遭燒毀 08:142021/04/18 社會 發展海洋經濟 雲縣設2釣魚平台 04:102021/04/18 地方新聞 四大驚喜 中經院上修GDP成長率 04:102021/04/18 專題周報 全新時事評論節目 重磅推出 04:102021/04/18 企業經營 阿伯遛狗突遭騎士撞成命危 他酒駕卻僅破相 10:522021/04/18 社會 當美日同盟勝過日中友好 04:102021/04/18 時論廣場 霹靂布袋戲迎賓 全中運開幕超炫 04:102021/04/18 運動天地 沙塵暴登陸北台灣 專家：即刻起向中南部輸送 08:412021/04/18 生活 看屋筆記：新興區民生1號院(個案＋價格分析) 09:002021/04/18 建案開箱-高雄 女騎士自撞翻落水溝頭部重創不治 警方漏夜調查釐清肇事原因 22:052021/04/17 社會 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 高雄淫窟銷魂「77傳奇」神似鍾楚紅 老司機回鍋搶掛號 - 社會 公園旁休旅車捲入無名烈火燒成廢鐵 車主痛心疾首慘叫 - 社會 服務處遭噴漆王定宇不追究 謝龍介呼籲獸醫師勇敢出面 - 社會 23歲女騎士等紅燈遭公車追撞輾斃 判決出爐大學生怒爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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