桃園市大園區台61線29K北上18日中午發生火災，一間營造工廠及一旁雜草全面燃燒，桃園市消防局獲報趕往現場救援，初步沒有人員受傷、受困，目前還在搶救中。

桃園市消防局指出，現場雜草火警及工廠全面燃燒，不過無延燒之虞，目前住宅水線防護中，也無人員受困，共出動消防員62人、消防車共21車、救護車1台。

(中時 )