網友在日月潭乾涸的潭底發現1塊疑似275年前的墓碑。（截圖自網路粉專日月潭一等高／陳淑芬南投傳真）

網友在日月潭乾涸的潭底發現1塊墓碑，刻寫著「乾隆丙寅年」，比對年曆時間應為西元1746年。（截圖自網路粉專日月潭一等高／陳淑芬南投傳真）

臉書粉專「日月潭一等高」分享網友「挖到寶」驚奇發現，在日月潭乾涸的潭底發現1塊疑似275年前的墓碑。石碑右側刻著「乾隆丙寅年修」、中間為「蔡公謹天碑佳城」，粉專管理人留言「算挖到寶嗎？」、「這是墓X嗎？」、「求解」，並張貼年曆參考資料，「乾隆丙寅年」應為乾隆11年，即西元1746年。此訊息引起網友關心紛紛留言「發財了！」、「骨董」；有熟知史學人士表示，有可能是第一批來台開墾的漢人所留墓碑。

中部乾旱，日月潭水位下降見底，不但呈現難得一見的草原景致，沈沒潭底多年物也相繼曝光。臉書粉專「日月潭一等高」管理人18日分享網友的驚奇發現，管理人指出，有網友去日月潭的岸邊觀光，竟發現一個275年前的古蹟，他張貼出照片，並提出「這，算挖到寶嗎？」、「這是墓X嗎？」、「求解」。

照片中的1塊石碑，右側明顯刻寫著「乾隆丙寅年」、中間是「蔡公謹天碑佳城」。管理人還貼出年曆參考資料，「乾隆丙寅年」為清朝乾隆21年，即西元1746年，距今275年前。

此訊息引起網友留言討論說「就是墓碑」、「骨董」、「古蹟」等猜測，也有網友說，「唐山、台灣先民心手相連」、「推測可能沉在潭底飄來飄去，剛好最近沒水，就到岸邊了」、「可能是撿骨過再次安葬」

粉專管理者李先生說，他並未見過此類墓碑，有網友認為可能早年葬在潭底的墳墓，因建築水壩而淹沒在湖底，直到潭水乾涸才重見天日，也有網友說，可能是遭廢棄的墓碑，被當廢棄物偷偷丟進日月潭。

熟知地方史學發展的日月潭土地正義學會會長黃進昇則表示，根據時間推算，墓碑先人疑是清朝時期第一批的來開墾的漢人，日月潭當時在地以黃姓後代子孫居多，目前的史料未有蔡姓家族，因距離久遠，已難以查證。

(中時 )