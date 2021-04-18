新北市鐵道馬開跑，美少女戰士隊伍超吸睛。（新北市觀光旅遊局提供／葉德正新北傳真）

新北市鐵道馬開跑，鬼滅之刃裝扮必不可少。（新北市觀光旅遊局提供／葉德正新北傳真）

第六屆新北市鐵道馬拉松接力賽18日在福隆開跑。（新北市觀光旅遊局提供／葉德正新北傳真）

第六屆新北市鐵道馬拉松接力賽18日在福隆開跑，今年共計有915隊跑隊報名，報到率99.7％，參賽民眾爭奇鬥豔、花樣百出，有復古半屏山造型，還有美少女戰士、鬼滅之刃等知名角色，嗨翻會場。鳴槍開跑的新北市副市長劉和然表示，鐵道馬拉松接力賽是雙溪、貢寮地區重要的觀光活動，藉由賽事讓大家更認識小鎮的特色人文與產業。

新北市觀光旅遊局表示，今年賽事創下三項之最，參賽隊伍超過913隊、6300名跑友齊聚會場，賽道微調後總距離由以往的46.7公里延長至51公里。

另外此屆賽事堪稱眾星雲集，有很多爭奇鬥豔、花樣百出的變裝組跑友，打扮成復古半屏山造型，十分傳神，現場還有美少女戰士、鬼滅之刃、無臉男等各式裝扮。還有許多國家級選手、跑界戰將及路跑達人包括Garmin Run Club代表選手-陳雅芬、跑遍台灣的日本天文學教授-TOMO桑、以及在各大馬拉松都能見到身影的超馬三太子、長跑甜心-張芷瑄、馬拉松賽道勇士-陳秉豐、鐵人主播-侯以理、來自南法為愛而跑-吉雷米以及台灣馬拉松賽道上總是受到高度關注的吳昇蔚、蔡政軒、李奇儒、曾廷瑋，均參與盛會。

新北市府表示，鐵道馬拉松接力賽賽道橫跨雙溪、貢寮二個行政區，除知名福隆沙灘，賽道沿線還會經過舊草嶺隧道、卯澳漁村、牡丹社區、雙溪老街等景點，其中還有一個棒次是沿著環狀自行車道東北角海岸線路跑，與寬闊的大海併行，腳步聲與海浪聲交織是最悅耳動聽的樂章。

觀旅局指出，市府近年全力推動青春山海線旅遊品牌，以低碳、環保及以人為本做為品牌的核心概念，從八里、淡水一路到貢寮三貂角，沿線設置有電動汽車充電站及共享機車，提供旅客短距離移動時的代步工具，今年GoShare一樣提供電動機車作為大會用車，除了前導車，也供裁判在賽道行進使用，讓鐵道馬拉松接力賽成為低碳、環保的運動賽事。

(中時 )