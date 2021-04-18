行政院政務委員兼發言人羅秉成今日稍早證實，去年請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的14職等政院機要顧問。去年11月藍委陳玉珍曾預言「我們知道丁怡銘一定會有下一個工作啦」，如今一語成讖。

丁怡銘在去年11月時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。

丁怡銘不久後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，而被酸「怡銘點餐，全民買單」，丁怡銘於是又取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒。

蘇貞昌當時還曾說出「丁怡銘是年輕人難免犯錯」，讓外界質疑護短，名嘴朱學恆還曾酸「丁都44歲了還叫年輕人？」

陳玉珍去年於立院內政委員會質詢時直言「丁怡銘一定會有下一個工作，這是民進黨一貫的作風」，當時現場的綠委王美惠反嗆「當然要有工作，不然年輕人要餓死嗎。」

羅秉成回應，蘇揆已於上月聘任丁怡銘，協助政策研究與溝通事宜。丁於擔任發言人一職前，原專長即為政府政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，蘇揆期待其回歸政策幕僚角色，繼續襄助各項政務推動。

(中時 )