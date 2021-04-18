沈春華（右）隔空祝福老搭檔田文仲。（台視提供）

田文仲近日參加台視《台灣名人堂》，他在80年代主持紅遍大街小巷的交友節目《我愛紅娘》，促成無數對佳偶，笑稱就連到美國，都還遇到當時嘉賓來「認媒人」，讓他直呼功德很大。久未出現在螢光幕前的他透露，前陣子因聲帶長繭發不出聲音，就醫檢查竟被告知罹患「聲門癌」，醫生說是過去用嗓過度，導致聲帶退化，他嚇了好大一跳，所幸聲門癌不會危及生命。

田文仲表示孝順的女兒知道他病況，立刻放下美國工作急忙返台，每天開車逼著他到醫院電療，現在才逐漸恢復聲音。而年近八旬的田文仲，目前在高雄開起餐廳，吸引許多粉絲爭睹這位超級主持人的風采。他回憶當年與沈春華攜手主持《我愛紅娘》曾創下輝煌收視佳績，「這段主持經歷讓我成了公認的超級月老，但我覺得其實真正的超級月老是台視」。

而昔日最佳搭檔沈春華更事先錄製祝福影片，她在影片中幽默回憶當年自己穿著大墊肩被田文仲調侃的過往趣事。田文仲告別鎂光燈，不只經營餐廳，也在閒暇之餘擔任社區巡守員服務鄉里，他謙虛表示：「從來沒把自己當成什麼明星主持人。」也鼓勵觀眾：「只要把你的行業做好了，對這個社會就有貢獻。」

(中時 )