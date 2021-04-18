俗話說，熱戀期的平均值是3個月，星座命理專家艾菲爾老師就在臉書點名，獅子、水瓶、白羊以及雙子男的熱戀期特別短！他們在追女生的時候總會神速進攻並告白，但熱情退卻的速度可能更快，甚至會隨即分手，建議在遇到他們時好好觀察，別立刻掉進愛情陷阱裡。

▍第四名：獅子座

獅子男天生喜歡扮演情聖角色，談起戀愛就是要轟轟烈烈，追求時要求氣勢與排場，急著昭告全世界，總讓被追求者臉紅心跳。只不過在交往之後，獅子男若發現你無法增加他的光環，對於他做的所有事情也無法給出足夠熱烈的回應，他就會開始對你失去興趣，認為「你不是我的擁戴者」，便會開始尋找其他目標取暖，獅子男感情冷卻的速度令人傻眼。

▍第三名：水瓶座

水瓶男重視第一眼的感覺，在追求一個人的時候，往往就像一陣風，只要認為被吸引到就會展開追求，但在追到手之後，若發現和第一印象有落差，達不到他的預期，水瓶男就會迅速打退堂鼓，他們怕麻煩又不喜歡被約束，很可能會不接電話或已讀不回，以人間蒸發的方式了斷。

▍第二名：白羊座

白羊男一旦選定對象就會迅速出擊！他們很會藉由女生細微動作或情緒反應，去推測對方的個性屬於溫柔、可愛、野艷或乖巧，其中容易被控制的類型是他們的最愛，不過交往之後，若發現對方不符合他們當初想像的「百依百順型」，就無法再激起他們的慾望，他們會當機立斷萌生退意，更會變得非常冷淡直接離開。

▍第一名：雙子座

雙子男容易改變心意，又有點雙重性格，曾讓不少女性都陷入他們的愛情獵網中，對雙子男來說，「喜歡你」跟「討厭你」是同時存在的，一旦覺得這份愛情再也沒有辦法支撐他喜好多變的好奇心時，他就無法說服自己繼續喜歡對方，進而出現討厭對方的行為模式，讓兩人的感情急速冷卻。

(中時新聞網)