遇到惡劣經紀人，黎晏孜氣憤難平。(經紀公司提供)

孟翔訂做蛋糕送給黎晏孜做為生日禮物(左圖)，做糖霜餅乾和蛋糕是黎晏孜療癒自我的方式（右圖）。(經紀公司提供)

有「精靈系女神」封號的新人黎晏孜，最近正準備投入偶像劇《渣男三部曲》演出，由於內容講述的正是時下最引起話題的「渣男」惡行，一向正義感十足的黎晏孜忍不住透露險遭性侵的經驗。

剛進入演藝圈時，她簽在一位知名的經紀人旗下，經紀人推薦她去試鏡一部網路劇，試鏡之後，經紀人開車載著她一邊告訴她己經確定能夠演出，一邊卻把車直接開進摩鐵，暗示她「跟他上床就有戲拍」，黎晏孜當場斷然拒絕，而且要求立馬下車，惱羞成怒的經紀人事後還威脅要告她違約賠償。

黎妟孜說，她後來請朋友出面幫忙才解決合約問題，但這位知名經紀人的「惡行」，一直讓她氣憤難平。她透露，這名經紀人簽下多名女性新人，表面上是要幫對方一圓星夢，實際上根本是在「選妃」，還用各種不同封號，例如「小紅」或「小藍」，她則叫「小綠」，行為非常誇張。後來她的某位演員朋友也跟她提及，他的女友也曾簽在這位經紀人旗下，最後被帶到摩鐵性侵，當事人也只能敢怒不敢言。

黎晏孜離開這家經紀公司之後，加入阿沁創立的經紀公司，成為女團成員，為了才藝競賽，曾經苦學鋼管舞，雖然一路過關斬將成為阿沁有意簽約的藝人，但因合約時間過長，讓黎晏孜卻步，最後選擇離開。

黎晏孜後來選擇到日本進修，回台後，先是拍了《頭等艙的情人》，最近又將接拍偶像劇《渣男三部曲》。在投入演出前，黎晏孜每天行程滿檔，她喜歡挑戰新事物，前陣子花了4天時間跟獲得英國蛋糕大賽冠軍的糖霜老師李冠瑩學習製作糖霜餅乾和蛋糕，並獲得英國PME糖霜蛋糕證書。黎晏孜說，雖然每天要花8到9小時學習製作糖霜蛋糕，但過程很療癒。

她的緋聞男友孟翔雖然不會做蛋糕，但很貼心的在她生日時，送上一個有黎晏孜圖像的小熊蛋糕，果然甜到心裡去。2人是否交往？孟翔坦言「一直在努力中」，黎晏孜則是大笑：「可能是因為我太難追了啦。」黎晏孜說，現階段跟孟翔就是「無話不談的好朋友」，2人也將一同演出。

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(中時 )