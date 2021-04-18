被封為「不老男神」的林志穎，如今46歲卻跟當年20歲模樣相去不遠，令人嘖嘖稱奇，而他不光是凍齡有術，經營事業更是有一套，多年來在演藝圈發展外，還跨足賽車、IT、資安等行業，去年更進入建設業，成了「璞億建設」董事之一，近日林志穎出席新開發建案動土儀式，開工完說要送出金鏟子助孕，引起熱烈討論。

林志穎娶妻生子旺事業，辣妻陳若儀給他添了3個兒子，林志穎曾帶老大Kimi上親子綜藝《爸爸去哪兒》，父子倆都讓觀眾眼冒愛心，也認證3個兒子都完美繼承他與老婆的優秀基因，每個都俊俏可愛，是圈內知名度最高的星二代兄弟檔。

而林志穎不但好好地扮演人夫、人父角色，事業方面也一直保持高企圖心，去年更與弟弟攜手入主璞園建設子公司「璞億建設」，成了房產老董，今天(4/18)凌晨他在社群分享參加公司新建案開工動土儀式的系列照片，不忘跟手上的金鏟子自拍，表示：「有誰想要我開工動土的金鏟子？」。

林志穎爽送金鏟子，還分享習俗上的用法：「動土過的金鏟子置放於床底有助於生子，置放正面有助於生男，背面有助於生女」，笑稱他這把鏟子不一般，「我這是有3個男生的鏟子喔，曾經送過給兩位朋友還真的見效了」，引發網友留言熱潮，有人表示自己結婚超過10年還沒有孩子，也有女粉絲透露不幸流產2次，因此都來積極爭取，而有網友笑說，林志穎應該留著拚第四胎，「再生一個女兒，三個兒子一定想要妹妹」。

(中時新聞網)