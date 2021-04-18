台中捷運綠線25日起正式營運，台中市交通局同步推出台中市民持敬老卡享半價優惠。（資料照片／陳淑芬台中傳

台中捷運綠線將在4月25日正式營運，同步祭出好康！台中市府交通局長葉昭甫18日表示，台中長者及身心障礙者持敬老愛心卡搭乘台中捷運享半價優惠，並可直接使用敬老卡點數支付車資。不過，他也提醒民眾，敬老愛心卡僅限本人使用，若經捷運場站查獲非本人使用時，持卡人將被停權，並依《大眾捷運法》處以票價50倍罰金。

捷運綠線自今年3月25日起至4月23日試營運，即將在4月25日正式通車。葉昭甫表示，為照顧台中長者及身心障礙者，持敬老愛心卡除可補助搭乘市區公車、公路客運、國道客運、計程車外，4月25日起再加碼補助搭乘台中捷運，台中長者及身心障礙者持敬老愛心卡搭乘台中捷運可享半價優惠，並可直接使用敬老卡點數支付車資，點數不足時再自費加值支付。

葉昭甫說明指出，民眾以敬老愛心卡點數補助搭乘台中捷運，須遵照捷運相關規則，進站卡片為負值時，系統將不自動補足補助點數，因此無法進站，持卡人必須自費儲值才可自動補足點數繼續使用。

他並強調，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，若經捷運場站查獲非本人使用時，持卡人將被停權，並依《大眾捷運法》處以票價50倍罰金，提醒持卡人注意自身權益。

交通局表示，設籍台中市年滿65歲、原住民年滿55歲，或領有身心障礙證明者，提供敬老愛心卡補助，持卡人每月有1000點（原住民1500點）額度，可利用點數搭乘多元大眾運輸工具。在相繼推出各種優惠加持，今年統計截至2月，計程車搭乘補助人次創新高，補助人數達36萬9636人次，較去年同期成長39％。

交通局指出，相關補助包括有今年元旦起實施敬老愛心卡搭乘計程車額度由每趟次補助50點，提高至每趟次補助85點；配合雙十市民優惠限定政策，市區公車持敬老愛心卡免綁卡，優先享有搭乘10公里內不扣點、超過10公里最多扣10點的雙重優惠。

(中時 )