美國財政部公4月16日公布匯率報告，並未指名任何主要貿易對手國為匯率操縱國，中央銀行今（18）日對此作出正面回應，認為雖然台灣已符合干預匯率的三項檢視標準，惟長期以來與美國財政部溝通管道順暢，經常就雙邊經貿及匯率議題交換意見，尤其先前提供的「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告，發揮溝通作用，美國財政部接受我方建議。

央行表示，在與美方溝通新台幣匯率議題時，均強調我國央行的匯率政策，「旨在維持有秩序的外匯市場及金融穩定」，從未意圖獲取不公平的貿易優勢，或影響國際收支的有效調節。

此次美方匯率報告亦指出，「尚無足夠證據顯示」台灣符合1988年「綜合貿易暨競爭力法案」（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）所稱「避免國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等要件。

此外，央行表示，當前金融自由化及資本自由移動下，大部分全球外匯交易與進出口貿易相關性小，而國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因，因此衡量均衡匯率更為困難。

由於於美方報告常引用單一模型，作為評估新台幣匯率低估情形，央行表示，充分表達不同觀點。

央行強調，長期以來，我國與美國存在緊密且互利的雙邊貿易關係，並為科技供應鏈的重要夥伴，未來與美國財政部將在良好的互動基礎上，持續就該部關心議題進行溝通。

(工商 )