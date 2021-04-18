不少人對於各大星座的個性都有獨特的既定印象，例如：牡羊衝動、雙魚浪漫、射手花心等，近日臉書粉絲團「立達徵信社」公開，12星座男女委託徵信與外遇被查的比例表，發現雙魚座上榜率極高，最強小三及小王星座為分別為雙魚女、天秤男。​

根據臉書粉絲團「立達徵信社」統計，外遇比例最高的星座女依序為雙魚座、處女座及獅子座；男性則是天秤座，其次為雙子座、天蠍座。同時，多愁善感的雙魚女也是最容易被徵信社查的對象，​其次為獅子座、處女座，在男性方面，則是雙魚男，其次為天秤座、射手座。

在委託徵信社追查另一半有無出軌的比例上，女性占六成、男性占四成，常客星座分別為雙魚、天蠍、處女、雙子及牡羊座，一樣由雙魚女拿下第一，接著天蠍、雙子女；男性也是雙魚男奪冠，接著為獅子、處女男。

根據統計，有百分之41的人是想蒐證另一半外遇或偷吃的證據，百分之21的人是為了破壞感情，百分之14的人是想挽回，檢視日常生活情感變化及幫助溝通，百分之12的人是希望設計離婚，最後僅有百分之12的人是為了要解決感情中的疑難雜症。

(中時新聞網)