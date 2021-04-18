峨眉國小歷史悠久，校內風雨球場日前完工使用，提供學生、社區居民更多運動空間。（莊旻靜攝）

新竹縣峨眉國小歷史悠久，創下已有123年，校內籃球場長期使用已老舊破損，新竹縣政府爭取教育部補助，將新建風雨球場，近日正式啟用，新竹縣長楊文科日前視察時，也與峨眉國小學生在這座號稱「峨眉小巨蛋」的球場打籃球，期望能強健學生體魄。

楊文科表示，風雨球場不畏艷陽高照或下雨，均可讓學生正常活動，半開放的空間不受天氣影響，可從事各項體育活動，除了學生在校可使用，也讓在地的居民多了一處球場，創造雙贏。

峨眉國小建校已有123年之久，新建的風雨球場採用「膜構材質屋頂」，透光度較傳統的鋼構浪板屋頂佳，所製造的圓弧造型也較無壓迫感，整體空間寬敞透亮，下雨時，雨打在屋頂上的聲音也較小，兼具實用與舒適性。

這座新落成的球場也被居民稱為峨眉小巨蛋，校長陳聖源說，校方過去只有小禮堂，約僅有2間教室大小，沒有活動中心，多虧新竹縣政府與教育部支持，爭取經費補助，去年11月開工新建球場，除了提供學生使用，非上課時間也讓社區舉辦活動。

此次新建工程也在球場旁新增籃球練習場、跳格子，提供低年級使用，同時也翻新周邊的網球場、排球場，增加運動空間。新竹縣政府教育處指出，縣內今年底將完成6校興建風雨球場，除了峨眉國小、自強國中工程已完工使用，也將持續爭取經費，協助其他學校興建風雨球場。

(中時 )