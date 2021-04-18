行政院政務委員兼發言人羅秉成今(18)日證實，去年請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的政院機要顧問。這個消息被網友酸爆，直呼丁怡銘都可以拿12萬，這樣比起來，林飛帆只拿9萬真是委屈了。

丁怡銘在去年11月時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。丁怡銘不久後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，而被酸「怡銘點餐，全民買單」，丁怡銘於是又取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒，丁怡銘也因此請辭。

丁怡銘再度回鍋行政院的消息傳出後，網友都傻眼了，直呼「人在民進黨真爽」，出包都沒有關係，官位越退越大，先止血、後升官，老梗一直玩不膩；而丁怡銘過去是行政院的「圖卡大隊」頭頭，如今又再度回鍋政院，網友狂酸他只要繼續做梗圖，每個月就可以爽領12萬，不禁感嘆有黨證真好。

丁怡銘回鍋的消息也引發許多網友留言討論，表示「綠共真無恥」、「有黨證撈好撈滿，政院掌權這組人馬真噁心」、「根本肥貓」、「升官發財請走此路」、「03722403、牛肉麵、台灣價值，讚讚讚」、「我看下一個就是辦公室打砲的丁了」、「這樣比起來，林飛帆只拿9萬真是委屈了」。

網友討論。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)