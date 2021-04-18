海巡署人員將保育類玳瑁帶回所內，並以大毛巾鋪著將他安置在軟墊上。（第四岸巡隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

海巡署中部分署第四岸巡隊塭港安檢所小隊長李孟翰昨天上午11時8分接獲民眾通報，指在塭港港區停泊處發現一隻受傷海龜，海巡人員立即前往救援，並將受傷海龜帶回所內安置，由屏東海生館確認是保育類海龜玳瑁，並派員接回醫治。

第四岸巡隊指出，這隻海龜被發現時有生命跡象但活動力較弱，海巡人員立即將受傷海龜帶回所內安置，利用濕毛巾將其覆蓋，並放置軟墊上避免腹部受傷。經國立屏東海洋生物博物館助理透過視訊辨識，初步判定為保育類海龜玳瑁，經測量背甲長約30公分、寬約27公分，左前肢有受傷情況，生命跡象較為虛弱，後續由國立屏東海洋生物博物館派員將受傷玳瑁協助帶回醫治，確認恢復健康後再行野放。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，海巡署平時積極維護海洋生態保育並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打「118」免付費服務專線通報，將立即派員協處。

(中時 )