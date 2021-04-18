和美鎮忠全路公園17日竟莫名起火燃燒，停放在旁的轎車和休旅車，無端被捲入了火海，不到10分鐘燒成了兩團廢鐵。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮忠全路公園17日竟莫名起火燃燒，停放在旁的轎車和休旅車，無端被捲入了火海，不到10分鐘燒成了兩團廢鐵。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮忠全路公園17日竟莫名起火燃燒，停放在旁的轎車和休旅車，無端被捲入了火海，不到10分鐘燒成了兩團廢鐵，車主痛心疾首，無語問蒼天，是誰幹的？還是天氣太熱，車子自燃？由於附近沒有監視器，起火的肇事原因和責任歸屬還在調查中。

這起火災發生在縣議員賴清美服務處不到50公尺，17日下午3點多突然起火，議員賴清美表示，附近住戶警覺不對勁，衝出來看，已經燒成兩團火球了，緊接著消防隊就迅速滅火，過程不到10分鐘，附近草皮和兩輛轎車都已經付之一炬，讓人怵目驚心。

「這是什麼世道？」被燒毀轎車的車主是從溪湖來找朋友，對於慘狀不敢置信，直說開車都特別小心，從沒發生過和人擦撞等地事故，不過是來找朋友才停放一會兒，無端端車子就被燒爛，不能開車回家了，怎麼會有這麼離譜的事情？希望知道起火的原因。

停放在前頭休旅車的車主就住在附近，慘呼花了上百萬元才買3年，都還很新，無緣無故，就這麼燒成一團廢鐵，希望能夠獲得理賠。

賴清美指出，這起火燒車也燒得附近住戶膽顫心驚，不知是故意縱火，還是天乾物燥，被亂丟菸蒂還是燒金的火星給引燃，住戶都希望知道真相，也盼望公園草皮能做好維護管理，將可能引發的災害降到最低，

和美警分局高度重視，已經投入調查，但是地點沒有路口監視器，正地毯式的蒐集證據、積極追查，進一步釐清責任歸屬。

(中時 )