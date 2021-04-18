高市府為促進內門區觀光發展，工務局於2018年8月啟動園區主要聯外道路工程的設計作業，並於今年3月底完工。高雄市長陳其邁18日說，聯外道路完工將可加速未來園區的開發，提供市民新的休憩生活好場所。

陳其邁表示，觀光產業對內門經濟發展十分重要，市府編列內門觀光休閒園區預算去年900萬、今年2000萬均已通過，明、後年還要編列3億，動物園預計2年、最遲2年半開幕。

陳其邁在得知內門宋江陣活動因配合防疫政策，已連續2年未舉辦，也當場允諾明年編列300萬元經費，並請民進黨立委邱議瑩向中央爭取300萬元擴大舉辦。

工務局表示，這條聯外道路範圍以中正路為起點，往紫竹民俗公園闢建長450公尺，寬度10公尺道路，其中包含興建跨越二仁溪之鋼拱橋長度為115公尺，鋼拱橋兩邊設有迎賓內門小將人偶、串聯紫竹寺之環湖道路、山坡地水保設施、排水箱涵及照明系統等道路附屬設施，工程經費約1億8682萬元。

當地內門紫竹寺蔡昭德主委感謝市府及施工團隊的努力，讓工程能如期完工，這是地方上期盼已久的大事。

新工處指出，園區預定位址於紫竹民俗公園，但受二仁溪阻隔所以需要聯外道路作為園區與台3線的串聯，以利對外交通及遊客進出使用。園區完成後，這條聯外道路將可串聯園區、紫竹寺及內門、旗美區，提升區域整體觀光產業效益。

(中時 )