香港資深演員兼導演王鍾，曾演過不少膾炙人口的作品，包括《武狀元蘇乞兒》、《黑社會》等電影，已淡出幕前30多年的他，現驚傳病逝，享壽74歲。

據東網報導，王鍾表弟姜大衛透露，從朋友口中得知他病逝消息，但因為兩家已失聯多年，目前很可惜還未能聯絡到他的家人，「可能是想低調，我也是想看看能不能幫得上忙」。而王鍾將於本月20日在紅磡寰宇殯儀館設靈，21日出殯。

王鍾曾和周潤發合作過。(圖／翻攝自東網)

王鍾和周星馳、吳孟達合作的《武狀元蘇乞兒》最廣為人知。(圖／翻攝自新浪娛樂)

王鍾年輕時曾在雜技團表演，後加入邵氏電影公司，一開始擔任武師，後才轉型當演員，演過不少以警匪為題材的劇集，如《大丈夫》、《大控訴》等，之後因批評電視台遭解約，轉往大銀幕發展，演出超過70部電影，包括《笑傲江湖》、《無名英雄》、《水滸傳》等，當中最廣為人知，就是和周星馳合作的《武狀元蘇乞兒》。

1980年憑著自編自導自演的電影《金手指》，成為開創香港寫實警匪片的先河，被喻為「寫實警匪片導演祖師」，其它執導作品包括和周潤發、王祖賢合作的《長短腳之戀》以及狄龍、吳耀漢主演的《老虎出監》等。

1990年淡出娛樂圈，僅在2005年客串演出電影《黑社會》，有消息指出他移居澳洲，近年才返回香港。

(中時新聞網)