台南市立委王定宇歸仁區、東區兩處服務處遭噴漆案，事發兩天，王定宇仍未報案，他18日以文字回應此案是「莫須有的公然汙辱」，並表示正在了解狀況，不會隨之起舞，全案交由服務處律師處理後續。

王定宇服務處遭噴漆「幹人妻很爽嗎」不雅字眼，警方在發生當天已找到作案人與其妻子釐清案情，但兩天後王定宇兩天後仍未提告，警方因此無法正式使力，啟動調查，案情更撲朔迷離，給外界想像空間。

噴漆者竟是位嘉義的獸醫師，他矢口否認犯案，分居住歸仁區的妻子也表示不認識王定宇，卻怪丈夫有妄想症。

外界對案情正如霧裡看花，王定宇18日參加太魯閣號事件罹難上兵蔡慧鵑告別式，面對外界關心服務處噴漆案，保持低調快步離去，事後以聲明稿回應「對這件以莫須有的事公然侮辱，目前在瞭解狀況中，不隨之起舞，也交由服務處律師處理後續」。

王定宇簡短的聲明稿，看在警方眼中，認為他若覺得遭公然汙辱，提告才是最好遏止流言的方式，讓警方啟動正式調查，查明真相就可讓事件水落石出。

國民黨副祕書長謝龍介更呼籲作案人若內心有委屈，可以向他陳情，循正常管道伸張正義。

(中時 )