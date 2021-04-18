霹靂戰警、霹靂熊貓大型人偶為參賽者加油。（新北保安警察大隊提供）

霹靂戰警、霹靂熊貓大型人偶為參賽者加油。（新北保安警察大隊提供）

新北市鐵道馬拉松今（18）日上午在福隆開跑，新北市警察局也報名了3隊參賽，保安警察大隊大隊長陳保緒特別率領5位霹靂特警組加入，展現平日訓練的體魄與身手，幫助各隊取得好成績，3隊都順利完賽。

新北保大為融入賽事，特地向主辦單位申請1處攤位，製作「今日我最帥」、「今日我最美」、「今日我最快」、「冠軍在這裡」等牌面，供民眾拍照，還派出「霹靂熊貓」及「霹靂戰警」2具大型Q版人偶替跑者助陣加油，除為現場增添歡樂氣氛，也展現警察活力勇健的形象。

新北市警察局長黃宗仁表示，警察維護治安打擊犯罪需要強健的體魄，運動也是紓解工作壓力的良方，並可增進團隊精神及警民關係，因此，警察局組3隊參加，其中單位主管婦幼隊長陳良良、保大大隊長陳保緒、保安科長王鴻儒亦響應報名，特別是警政監周國雄還擔任壓軸最後一棒衝線，更是激勵團隊士氣。

陳保緒表示，對於同仁良好的運動習慣非常鼓勵，自己也以身作則帶隊參加，尤其霹靂特警平日的戰技或體能訓練即多出於一般員警，有強健的體能及精實的戰技，才能達成特殊任務，全力維護民眾安全。

(中時 )