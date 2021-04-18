中央流行疫情指揮中心日前宣布，4月15日起調整國籍航空抵台班機機組員的檢疫措施，從今年3月12日宣布居檢5日，採陰後再進行加強自主健康管理9日，但居檢5日內可派飛，4月14日鬆綁改為4月15日起改為居檢3日，採陰後再行11天自主健康管理，但居檢3天內不可派飛，導致航空機組員抗議， 3天居家檢疫期間不能派飛，反而關更多天，不滿指揮中心根本不了解航空公司運作。

有機師反應新制規定返台後3天居檢期不得再派飛，以一個月飛出去3個趟為例，返台後的居檢期就是3+3+3=9，共關9天，比原本規範返台後需居檢5天，但只要符合民航法規的休時，居檢期仍可派飛，在台灣共被關7天的天數還要多。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，政策常常沒辦法所有人都滿意，當初今年3月從7天後續減為5天，因為當初的方式，機組員身心面臨很大壓力，目前是回到3＋11的規定，回到去年疫情一開始就是3+11不能派飛只是多了一個採檢的規定。

莊人祥表示，航空公司可能應變不及，班表措手不及，另一個是航空公司有一些其他的措施，例如3天居剪完之後還有2天的休假，比較不會這麼倉促一直在居家檢疫。

這個規定較之前放寬，兼顧機組員身心健康，尊重航空公司管理，有溝通問題我們會再加強。

(中時 )