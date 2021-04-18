台企銀董座人選本周將正式揭曉，據了解應可由第一金總經理林謙浩換跑道出掌，而第一金總經理的接替人選，可望由第一金人壽董事長陳芬蘭兼任第一金總經理。

黃博怡請辭之後，外界傳言紛紛，但財政部並未予證實，而之後媒體不斷臆測，甚至還點名代理董事長張志堅將真除升任董事長，財政部為此也大動作在上週罕見的針對人事案發出措辭強硬的聲明駁斥媒體報導，而林謙浩轉換跑道升任台企銀董事長，應可望使黃博怡請辭之後一連串的媒體臆測、紛擾暫時告一段落。

林謙浩的位子出缺後，則可能由第一金人壽董事長陳芬蘭接任，陳芬蘭也將以第一金（2892）總經理身份，兼任第一金人壽董事長。

根據規定，第一金和台企銀的董事名單，最晚都必須在下週五之前提出，政院和財政部可說趕在最後截止日之前，拍定第一金董座人選；據了解，財政部在物色台企銀董事長人選之前，就已確定將由公股金融圈體系內升，並且從公股金控現任總座名單裡優先物色，最後確定由林謙浩出線。

曾擔任綠營金融大老，國策顧問黃天麟秘書的林謙浩，為台大法律系學士，他歷任一銀經營管理處長、香港分行經理、第一金總稽核及副總，並由第一金副總升為第一金總經理；而將以第一金人壽董事長兼任第一金總經理的陳芬蘭，則是美國紐約州立大學經濟系碩士，她曾任第一金顧問兼風險管理處長、一銀風控事業群副總，亦曾主掌一銀授信業務。

(工商 )