有學生在Dcard爆料指系主任對嘴。(摘自Dcard)

台南應用科技大學音樂系14日晚間在台南文化中心舉行3校聯合演出，事後有學生在Dcard爆料稱音樂系主任突然上台演出，對嘴演出且嘴型慢半拍，音量幾乎蓋過整個合唱團聲音，演出學生淪為親友笑柄，校方今天澄清，這項指控已嚴重詆毀校譽，系主任原本不追究，但審慎考量後，已決定提出告訴，捍衛清白。

校方今天說明，該名爆料者已嚴重詆毀音樂系名聲跟校譽，一定會訴諸法律，校方強調，音樂會規定不得錄影拍照，有版權問題，針對爆料人提供影帶，將進行提告，追溯法律責任。

校方指出，節目單上載明吳姓系主任會一起演出，絕無「突然上台」的情形，吳姓系主任演唱雖分了幾段，但總長度不超過1分鐘，主角仍是學生合唱團。校方也質疑，論壇內文稱系主任個人麥克風音量幾乎蓋過合唱團音量，「高音時，廳院都是麥克風Echo的回音…」校方說，既然對嘴，怎會有這種情形？質疑爆料者的敘述是自相矛盾。

校方強調，原本系主任面對爆料內容造謠不予理會，但網路議論紛紛，也有諸多情緒性留言，已嚴重傷害學生及校譽，加上音樂會不能側錄，公開影片已經違法，將一併提告。

(中時 )