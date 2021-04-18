「接地氣、望國際」牽罟文化親子趣雖然受到颱風外圍環流影響，但還是在岸上讓參加者一起拉網具，以體驗牽罟的樂趣。（宜蘭縣政府社會處提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為了讓新住民體驗在地傳統文化，舉辦「接地氣、望國際」牽罟文化親子趣，邀請300名新住民及其親屬共襄盛舉，今天（18日）縣長林姿妙表示，宜蘭人牽罟講究團結合作，希望培養多元文化涵養，讓各族群融合。

縣府社會處表示，後埤社區推廣牽罟文化已久，但這是第一次結合新住民體驗舉辦，宜蘭縣的新住民以大陸籍居多，還有來自越南、印尼等地的新住民，結合社區辦理，用意是讓新住民們融入台灣的文化、宜蘭的生活。

雖然受到舒力基颱風外圍環流造成長浪影響，無法透過牽罟下海捕魚，但社區讓新住民們在岸上拉網具，體驗牽罟的樂趣，社區也安排風味餐、花生糖DIY讓新住民品嘗美食。

來自越南胡志明市的阮姓婦人說，她來台灣22年，過去從沒看過牽罟，是第一次體驗，感覺很有趣；宜蘭最讓她感到特別的地方就是「水很多」，有認識的外縣市姊妹們正因限水、缺水所苦，但在宜蘭一點都不用煩惱。

林姿妙表示，縣府社會處與後埤社區舉辦「接地氣、望國際」活動，就是期待促成族群融合、國際能看到宜蘭，縣府推動文化，盼每個鄉鎮都有其特色，後埤社區在地方的努力下經營得有聲有色，希望地方的文化可以源遠流長、蓬勃發展。

(中時 )