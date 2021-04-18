住在旗山區東平里的55歲洪姓男子，他因為不滿獼猴打擾他的生活，竟然於3月31日下午燃放沖天炮驅猴，不料沖天炮射進山林裡引發火警，幸好，旗山警消獲報迅速抵達現場，才趕在火勢蔓延至住家前，及時將火撲滅。

此前因為清明節，加上天乾物燥，各地不時傳出火燒山的消息。對於這起火警，旗山分局獲報立即主動調查，調閱周邊監視器，發現洪姓男子住家空地有疑似燃放沖天炮產生的大量煙霧，洪男涉嫌重大。這也是3月份旗山發生的第二件因為趕猴而導致的火警。

警方於4月4日循線通知洪男到案說明，洪男表示，當天適逢家中供奉的觀世音菩薩生日，燃香放炮慶祝時，看見棲息在附近山區的獼猴，他因不滿獼猴長期騷擾，甚至會偷吃供奉神明的水果，便點燃沖天炮，藉以驅趕獼猴騷擾，沒想到卻引發火燒山，對此感到相當後悔。

警方詢後，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署。警方呼籲，南部地區自去年底至今仍無大量降雨，進入枯水期間，山林遍布乾燥枯枝與落葉，一旦失火將一發不可收拾，切記不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火，用火後應撲滅餘燼，減少不必要的風險。

(中時 )