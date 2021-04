社團法人台灣省關懷血友病友協會在台中舉辦「英雄主場、讓愛轉動」世界血友病日活動,以運動家精神傳遞愛與關懷的正能量。(馮惠宜攝)

誰說血友病友不適合正常運動?社團法人台灣省關懷血友病友協會在台中舉辦「英雄主場、讓愛轉動」世界血友病日活動,透過上午的醫師講座分享、下午的全明星運動會傳達血友病治療趨勢,並以趣味競賽鼓勵病友突破自我,以運動家精神傳遞愛與關懷的正能量。

4月17日為世界血友病日,這場「英雄主場、讓愛轉動」世界血友病日活動也呼應世界血友病聯盟今年的主題Adapting to change:Sustaining care in a new world順應新轉變、持續齊關愛的主題,來自全台近百位病友及家屬在陽光下展露笑顏。

社團法人台灣省關懷血友病友協會理事長林旭科表示,該協會在民國84年成立,26年來隨著醫療技術愈來愈進步,治療也有很大的進步,從過去要經常到醫院輸血,現在可以透過長效針劑就能預防控制,病友的生活品質可以說是天堂與地獄的差別,也因為這樣,血友病友不再只是被照顧的一方,也有能力去關懷照顧他人,發散光與熱做人生主場的英雄。

活動分上下午兩場地進行,上午由台中榮民總醫院罕見疾病暨血友病中心主任王建得就「凝血因子的血管外特性」、「血友病未來治療趨勢」等主題做專題演講。

下午移師台中市北屯區台中網球中心舉辦全明星運動會,眾人手持紅色風車在帥氣年輕劉姓病友帶領下進行宣示並展開傳球、接力等趣味競賽,現場還有衛教醫護站、運動紓緩站,由教業醫護、物理治療師透過Q&A傳授正確的日常保健資訊。

林旭科也說,透過這個血友病日活動,讓大眾更了解血友病患、血友病的機轉,跟遺傳醫學的預防,他也提到協會上周也到惠明盲校進行英雄公益日活動,協會成員與愛明盲校友一起做團康,也互相鼓勵打氣,盲童們熱情以創作歌曲回應,也讓病友們感受到自己也有能力助人,成為別人前進的動力。

(中時 )