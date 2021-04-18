社團法人台灣省關懷血友病友協會在台中舉辦「英雄主場、讓愛轉動」世界血友病日活動，以運動家精神傳遞愛與關懷的正能量。（馮惠宜攝）

誰說血友病友不適合正常運動？社團法人台灣省關懷血友病友協會在台中舉辦「英雄主場、讓愛轉動」世界血友病日活動，透過上午的醫師講座分享、下午的全明星運動會傳達血友病治療趨勢，並以趣味競賽鼓勵病友突破自我，以運動家精神傳遞愛與關懷的正能量。

4月17日為世界血友病日，這場「英雄主場、讓愛轉動」世界血友病日活動也呼應世界血友病聯盟今年的主題Adapting to change：Sustaining care in a new world順應新轉變、持續齊關愛的主題，來自全台近百位病友及家屬在陽光下展露笑顏。

社團法人台灣省關懷血友病友協會理事長林旭科表示，該協會在民國84年成立，26年來隨著醫療技術愈來愈進步，治療也有很大的進步，從過去要經常到醫院輸血，現在可以透過長效針劑就能預防控制，病友的生活品質可以說是天堂與地獄的差別，也因為這樣，血友病友不再只是被照顧的一方，也有能力去關懷照顧他人，發散光與熱做人生主場的英雄。

活動分上下午兩場地進行，上午由台中榮民總醫院罕見疾病暨血友病中心主任王建得就「凝血因子的血管外特性」、「血友病未來治療趨勢」等主題做專題演講。

下午移師台中市北屯區台中網球中心舉辦全明星運動會，眾人手持紅色風車在帥氣年輕劉姓病友帶領下進行宣示並展開傳球、接力等趣味競賽，現場還有衛教醫護站、運動紓緩站，由教業醫護、物理治療師透過Q＆A傳授正確的日常保健資訊。

林旭科也說，透過這個血友病日活動，讓大眾更了解血友病患、血友病的機轉，跟遺傳醫學的預防，他也提到協會上周也到惠明盲校進行英雄公益日活動，協會成員與愛明盲校友一起做團康，也互相鼓勵打氣，盲童們熱情以創作歌曲回應，也讓病友們感受到自己也有能力助人，成為別人前進的動力。

(中時 )