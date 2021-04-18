網友留言。（摘自批踢踢網頁）

前行政院發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵風波請辭後，近日已獲行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的政院機要顧問，對此，行政院發言人羅秉成今表示，期望丁怡銘可以在事件後學到教訓。許多網友聽完政院的回應，直言「民進黨下台負責真是個笑話，高升再高升，都習以為常了」。

丁怡銘去年11月因指稱某牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。丁怡銘不久後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，引發輿論譁然，丁怡銘於是又取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但其引發的爭議，已傷害政府威信，丁怡銘也因而請辭。

針對蘇貞昌近日聘任丁怡銘為行政院顧問，羅秉成今（18日）表示，蘇揆已於上月聘任丁怡銘，期盼借重其專長和能力，繼續襄助各項政務推動，並期待丁怡銘能記取教訓，積極任事。

對於行政院的回應，批踢踢網友表示，「難怪佳龍敢辭職！位置多到爆炸，沒在怕」、「我就說丁丁都是人才，所以當然要回用」、「厲害了，我的黨」、「升官發財，請走此路」、「綠色黨證申請時間要多久？急徵」、「民進黨下台負責真是個笑話，高升再高升，都習以為常了」、「事情過了，沒事升官」、「所以監察院彈劾是什麼意思啊」。

(中時新聞網)