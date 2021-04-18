網紅拳擊手傑克保羅(Jake Paul)是有真本事的嗎？18日他與前綜合格鬥冠軍阿斯克蘭(Ben Askren)見真章，居然只用一個「One-two」就獲勝了。傑克保羅先以左刺拳牽制，接著一記凶猛的右直拳正中阿斯克蘭臉部，讓他像中槍一樣倒地。雖然阿斯克蘭很快起身，但裁判發現他已分不清東西南北，宣布以TKO結束比賽！

阿斯克蘭今年36歲，他曾是綜合格鬥聯盟「ONE冠軍賽」次中量級冠軍(防衛長達1517日)，後來加入UFC，生涯19勝2敗的猛將。相較之下傑克保羅是24歲的YouTuber，所謂的網紅拳擊手，被某些網友斥為屁孩。

這場賽事(包含其他暖場賽)在美國境內的收視費用為50美元(約台幣1413元)，沒想到久經大敵的阿斯克蘭居然撐不過兩分鐘就敗陣。傑克保羅振奮表示：「我不是說了嗎，我第一回合就會贏了，我是真正的拳手，我已經證明很多次了。」傑克保羅出拳26次命中9拳，殺傷力集中在最後那一拳。阿斯克蘭14次命中3拳。

在場觀戰的饒舌歌手史努比狗(Snoop Dogg)大為開懷，他嘲笑UFC總裁懷特(Dana White)：「記著你欠我200萬美元。」懷特身為格鬥聯盟總裁，當然是支持阿斯克蘭，他還跟「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)賭100萬美元說阿斯克蘭會獲勝，史努比狗加碼到200萬美元。畢竟是以拳擊規則進行的比賽，對阿斯克蘭不太公平(他擅長擒拿而不是拳腳)，他失敗之後推文向大家道歉：「Sorry world :(」

大家都還記得前NBA灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)去年11月想要耀武揚威一番，結果第一回合就被傑克保羅揍得趴下，勉強在讀秒9下時起身。第2回合再被傑克保羅一記右拳正中，羅賓生失去意識倒地不起，成為網路笑哏，NBA也被重新拆解成「Never Boxing Again（不再打拳擊了）」。

(中時新聞網)