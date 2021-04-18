施密茲(Sabine Schmitz)被外界稱為「紐伯格林女王」，幾天前她在與癌症長期鬥爭中去世，享年51歲。施密茲成1996年贏得紐伯格林24小時耐力賽的首位女性，之後她在賽車場也有著精彩生涯，並因其在BBC節目Top Gear中的出色表現而聞名。

Sabine doing what she does best.

Watch Sabine Schmitz pass 40 cars in just 2 laps of the Nürburgring - Road & Track - http://t.co/tIjXFiODr5 — Adam 🐭 (@ajmaus) July 8, 2014

在她與老公阿伯倫(Klaus Abbelen)共同創建的車隊聲明中，宣佈施米茲抗癌失敗，並於週二去世，享年51歲。該團隊在社群上寫道：「施米茲，(14.5.1969 – 16.3.2021)昨天因與癌症勇敢抗爭去世，這使阿伯倫及所有親戚和朋友深感難過。」另外在1998年她成為首位在德國贏得VLN耐力錦標賽冠軍的女選手，從而取得了長足的進步。

在紐伯格長大後，她還是世界上最快出租車女司機，只要在網路上預訂，就有機會親身坐著她駕駛的M5 Ring出租車以時速近140公里繞著「綠色地獄」紐北賽道一圈。而據傳她生涯已完成3000多圈了。紐北賽道又被稱「魔鬼賽道」，就連F1也不敢把這條賽道納入比賽，因為實在太長了。這條賽道也曾讓職業車手車子起火，所幸車手最後沒有大礙。

Sabine Schmitz: ‘The Queen of the Nurburgring’ and Top Gear star https://t.co/MASnBSQw7y — The Independent (@Independent) April 11, 2021

而施密茲出租車火熱到一票難求，體驗完她飆車被嚇破膽的人不在少數，她說：「嚇唬乘客真是一件趣事，他們害怕但也把錢给我了。」而施密茲留给車迷們驚喜不僅如此，她還曾在雨天駕駛997CT3賽車在紐北賽道上演一圈超越44輛車壯舉。這些經典表現都令人印象深刻。

最後車隊在社群寫道：「紐伯格林隊失去最著名女賽車手，我們會想念她開朗的性格。安息吧！」2017年施密茲透露已被診斷出癌症，儘管她努力在2020年重返賽車場，還是無緣達成夢想。2016年時她成為Top Gear節目固定主持人之一，而另外一位主持人克拉克森(Jeremy Clarkson)也在社群寫道：「關於她過世消息真是令人震驚，這麼一個陽光的人竟然離開我們了！」

(中時新聞網)