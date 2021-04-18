全台面臨缺水問題，台東縣關山鎮豐泉里地下水源終年不斷。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

全台面臨缺水問題，台東縣關山鎮豐泉里地下水源終年不斷。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

全台面臨缺水問題，台東縣關山鎮豐泉里地下水源終年不斷。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

當全台各縣市、台東縱谷稻田都面臨乾旱缺水問題時，關山鎮豐泉里卻有幾處湧泉卻是長年「不斷水」，豐泉里當地又稱為水井仔，豐沛的地下水位，在早期工程開挖數尺之際，就會有湧泉冒出情形。而鄰近居民阿嬤表示，自己從小就在這洗衣服了，現已高齡八旬，從未看過水源枯竭。

蜿蜒的流水，附近夾雜姑婆芋和咸豐草的生長，不斷往前走，聽見了數名婦女邊聊天、邊洗滌物品的聲音。1支被晾在一旁、已洗滌乾淨的拖把，底下1名彎著腰、正忙著洗衣服阿嬤表示，自己就住在附近，從小就來這條「水溝仔」洗衣服了，現在已經83歲，此處水源依舊豐沛。

而另1名低著頭、手捧菜籃的阿美族婦女，正在努力檢視並清洗著野生藻類「情人的眼淚」（葛仙米藻），她說，這種野生藻類常生長於為草地砂石中，不仔細清洗就會吃到砂子，洗起來十分費工，更需要大量的水源，這裡的地下水讓她節省不少水費，她說清洗乾淨後，不但可以自己食用，多的也可以拿到市場去販賣。

關山周姓居民表示，雖然今年缺水無雨，造成縱谷鹿野、關山、池上一帶的稻田輪灌，甚至有農民棄耕，然而此處的地下湧泉水流長年不斷，早期工程一開挖，就會有地下水冒出，連關山國小的游泳池都曾因為湧泉集水未能克服，一度造成池底磁磚破裂暫停開放。而其他居民也強調，水井仔的水源很乾淨，不少婦人都在此處洗衣服、洗菜、也有孩子前往戲水，只是不建議飲用。

對此，台東市區民眾驚訝表示，知本林道的瀑布都沒水了，知本溫泉也面臨無冷水的危機，這裡竟然沒斷水。此外，也讓缺水的農民十分羨慕。

(中時 )