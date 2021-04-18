17日菲立普親王葬禮上，凱特王妃特別戴上了女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）及以故黛安娜王妃先前都戴過的珍珠項鍊。

英國王室昨（17）日為菲立普親王舉行葬禮，王室成員以全黑造型出席葬禮，不過凱特王妃還特別戴上了女王伊麗莎白二世及以故黛安娜王妃先前都戴過的珍珠項鍊，向兩位家族長輩致敬，除了造型端莊優雅、閃閃動人之外，英國網友還大讚凱特是完美未來王后，令人尊敬且美麗。

17日菲立普親王的葬禮上，王室成員以全身黑造型出席儀式，即便一身黑，凱特的造型仍攫取所有人目光，當天她特別配戴了四層珍珠貼頸項鍊，搭配珍珠吊飾耳環，整體造型相當高雅。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這條有著4層珍珠的貼頸項鍊是女王的個人收藏，珍珠是日本政府贈與的上等養殖珍珠，女王要求將它做成這串珍珠項鍊，項鍊中心還嵌上鑽石扣環。

這串珍珠項鍊相當具有傳承意味，女王在1980、1990年代的正式場合經常佩戴這串項鍊，1995年英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）70歲大壽，女王也戴上這條項鍊為她祝賀。1982年，女王將這串項鍊借給以故黛安娜王妃（Princess Diana），讓她在婚後的首次王室公務中能夠配戴。

除了戴上女王珍藏的項鍊，凱特昨天也戴上女王珍藏的巴林珍珠鑽吊飾耳環，這對耳環是1947年女王與菲立普親王結婚時，巴林統治者送給女王的禮物。1982年戴安娜王妃也曾戴過。

17日菲立普親王葬禮上，凱特王妃特別戴上了女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）及以故黛安娜王妃先前都戴過的珍珠項鍊，向兩位家族長輩致敬。（圖／TPG、達志影像）

報導指出，凱特在葬禮上配戴這串項鍊及耳環，是在向女王及戴妃致敬，內涵的心意相當感人。

葬禮上凱特的貼心舉動也獲得英國民眾滿堂彩，有倫敦民眾留言大讚凱特是「完美」的未來王后，非常令人尊敬，而且永遠閃閃動人，這則留言獲得超過1萬人按讚。許多網友跟進留言讚美凱特端莊、優雅，而且相當謙遜，就算戴上口罩也超美。

相較之下哈利王子的妻子梅根躺著也中槍，不少人留言讚美凱特之餘，也順便大酸梅根，有人回應：「劍橋公爵夫人優雅又美麗，不像另一位。」這則留言獲得6,000多人按讚。

(中時新聞網)