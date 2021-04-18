桌球好手江宏傑和日本桌球天后福原愛從3月初鬧婚變，目前女方仍在日本，江宏傑則在台灣照顧一對兒女，並且投入實境節目《全明星運動會2》錄製。近日他透過臉書轉發《全明星運動會》將在高雄舉辦總決賽的資訊，還貼心地提醒紅藍2隊的粉絲座位圖，讓不少粉絲又驚又喜。

江宏傑15日高興地在臉書喜曝好消息：「什麼！！！高雄巨蛋！！我的主場啊！大家一定要到！！！！」原來繼《全明星運動會》年初在台北小巨蛋舉辦第一季總決賽，《全明星運動會2》則規劃5月30日往南部前進，將在高雄巨蛋盛大舉行總冠軍賽，不僅要向粉絲呈現出最真實的比賽，還會邀請頑童MJ116、李玖哲、吳卓源、鼓鼓（呂思緯）等歌手在決賽中高歌。聽聞這項好消息，身為高雄人的江宏傑迫不及待將資訊轉PO給粉絲，還在留言區曬出觀眾座位圖，「大家都在問紅隊藍隊位置有沒有分區，左藍(東）右紅(西），喜歡紅隊或是藍隊的粉絲，這樣大家可以坐得更集中喔！」

不過，因紅隊的何孟遠爆出劈腿女友荳荳閨密、藍隊的采子，導致兩人受不了外界謾罵聲，雙雙退出《全明星運動會》，所以江宏傑轉發的內容已被下架，但不影響總決賽的進行，許多網友看了紛紛留言：「為了支持小傑，我們全家都到」、「今天一早才知道何孟遠和采子的事，真心覺得可惜，但還是會繼續支持收看」、「能夠在自己的家鄉最後一戰，小傑一定很期待」。

(中時新聞網)