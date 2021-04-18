花蓮縣政府農業處提升處所人員收集農業相關數據上的效率，委請東華大學農業永續研究中心開設培訓專班，輔導考取合格操作執照。（花蓮縣政府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

民航法無人機專章去年3月施行，國立東華大學同年8月經民航局審查認證，成為東部首座學術科考場，同時結合校內科系開設相關課程。花蓮縣政府農業處委託其開設考照培訓專班，輔導處所人員精進技能成為專業飛手，作為青農們邁向智慧農業的典範。

近年無人機因成本低、機動性高，已廣泛應用在噴灑農藥施肥、農林漁牧調查、用地監測、勘災評估、保育管理、病蟲害診斷等不同用途上；民航局因應遙控無人機活動漸增，明確相關管理方式，制訂《遙控無人機管理規則》。

據管理規則指出，2公斤以上，或2公斤以下要在活動場所空拍的無人機須考照才可飛行，分學習、普通和專業操作證3種，而「普通操作證」需通過學科測驗後發證，「專業操作證」則須經體格檢查，通過學科與術科測驗後發證。

目前已逾3萬3千架無人機登記，約2千人取得證照，農業處為提升處所人員收集農業相關數據上的效率，委託東華大學農業永續研究中心於4、5月開設「花蓮縣政府農業處無人機考照培訓專班」，講授其飛行原理、緊急處置與飛行決策、相關法規，提供無人機讓處所人員實際操作練習，並輔導考取合格操作執照。

農業處表示，無人機現階段在各個產業上給予多方協助，台灣農業正面臨農村老化、缺乏青農返鄉等困境，無人機正好解決許多人力資源匱乏問題；期許透過首批種子學員培訓，輔導處內同仁取得證照，除擁有專業知識透過無人機管理農業，更成為專業飛手，以身作則帶領縣內農友走向智慧農業城市前端。

(中時 )