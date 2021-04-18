台南市長黃偉哲（紅背帶者）出席蔡慧鵑告別式，在靈堂上香致意。（程炳璋攝）

台南憲兵隊上兵蔡慧鵑在台鐵太魯閣號事件不幸罹難，18日在台南市立殯儀館舉辦告別式，台南長黃偉哲到場致意，台南憲兵隊同袍20多人現場列隊，送蔡女最後一程，蔡家家屬傷感淚崩，顯得相當不捨。

蔡慧鵑在家是懂事的女孩，考上大學卻因想協助家計，選擇從軍，她在台南憲兵隊擔任上兵，今年調往北部受訓，清明連假放假時，與在台南家人相約，一北一南分頭到花蓮集合遊玩，家人從台南出發，她從台北搭上台鐵太魯閣號死亡列車。

家人不捨的是，蔡女在出事前1分鐘，還透過手機聊天室軟體詢問，想幫忙家人買花蓮土產麻糬，不料隨即遇難，音訊全無，成為她離世前最後一句話。

蔡女告別式會場有不少軍中同袍到場，台南憲兵隊更派員在靈堂外列隊致敬，家屬傷感淚崩，靈堂上，蔡女姐姐一字一句唸出對妹妹的思念，令在場親友動容。

台南市長黃偉哲表示，一個年輕士兵逝去生命，對國家與家人都是很大的損失，雖然告別式已過，市府仍會協助家屬處理後事，全力幫助家人走出傷痛陰霾，繼續過好自己人生。

台南市民政局長姜淋煌表示，蔡家並無提出任何要求，市府仍給予蔡家喪葬後事免費優惠，家屬對公家機關的幫忙已表達感謝，未來若有相關問題，市府仍會持協助。

(中時 )