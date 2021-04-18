大陸禁止台灣鳳梨進口後，日本掀起一股「吃鳳梨、挺台灣」熱潮，台南是台灣第2大鳳梨產區，台南市長黃偉哲準備鳳梨乾、鳳梨麵、鳳梨果汁等多種鳳梨加工品送給日本友人，最近陸續收到包括加賀市長、山形市長、仙台市長、青森知事、水上町長、泉大津市長、一青妙小姐等人熱烈回應，肯定台南市用心行銷，台日一起助攻台南鳳梨打入日本市場。

台南市政府表示，加賀市的宮元陸市長特別來信感謝黃偉哲日前寄送各項台南鳳梨加工品，更大讚台南鳳梨加工品種類豐富，尤其，加賀市在聽聞大陸停止進口台灣鳳梨後，在3月初就主動採購台灣鳳梨以示支持，此舉顯示黃偉哲市長深耕城市外交的成果，當台灣遇到困難時，台南的友誼市也義不容辭相挺。

黃偉哲表示，優質台南鳳梨不只鮮果好吃，更能透過加工方式，延長鳳梨賞味期限，更封存了香氣跟滋味，繼前陣子美國國務卿龐培歐大啖台南生產鳳梨乾後，很高興日本朋友也表達喜歡我們的鳳梨加工品，希望透過他們宣傳，讓更多日本人認識台南鳳梨的多元吃法。

他說，加賀市一直是台南、台灣堅定的好朋友，去年日本疫情緊急時，台南捐贈防疫物資給加賀市應援，當台灣鳳梨外銷面臨危機時，加賀市也馬上響應為台灣加油，呼籲市民支持台灣這個美好且充滿愛心的國家，這份心意，相信台灣人、台南人都會感謝且銘記在心。

(中時 )