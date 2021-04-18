【愛傳媒左化鵬專欄】春天，最能撩動詩人的心弦，一花一草，一鳥一獸，都能讓詩人借景抒情，感懷時事。

如杜甫的「春望」：「感時花濺淚，恨別鳥驚心」；如南宋詩人鄭思肖的「辛巳歲立春作」：「地走人形獸，春開鬼面花」。這兩首詩，都淺顯易懂，老嫗能解。

杜甫的花和鳥，沒有指明特定的對象，應該是泛指一切的花和鳥；而鄭思肖的花和獸，則意象鮮明，鬼面花或許指的是三色堇，這種花，在台灣到處可見，人形獸，指的應是一種人面獸心的動物，又稱衣冠禽獸。當今之世，放眼望去，比比皆是。

鄭思肖，原名鄭之因，字憶翁，福建馬祖連江縣人，是宋末元初的大詩人，南宋亡國後，不願做亡國奴，孤身隱居吳中（蘇州），終身未娶。他這首「辛巳歲立春作」，成為不朽的名篇，傳誦至今：

大辱痛於死，含哀弔歲華。

叫雲聲草檄，戀闕夢宣麻。

地走人形獸，春開鬼面花。

年年北上婦，馬上哭琵琶。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)