相較於花招百出的撩妹高手，老實悶騷的男性總是比較不會表達，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、金牛座及白羊座的男性從來不會哄老婆，不僅嘴笨的要命，容易多說多錯，更常因為個性太孩子氣，反而讓另一半更生氣。

▍1. 水瓶座

水瓶男只會在曖昧時期展現浪漫的一面，一旦感情穩定下來，他們就會表現出越來越現實的真面目，水瓶男追求相處中的舒適感，他們完全沒有心情和耐心去伺候他人的脾氣，他只會想逃避讓自己不舒服的環境，完全不會說好聽的話。若是在婚後，水瓶男更會害羞，因此哄老婆的頻率不高。

▍2. 金牛座

金牛男天生嘴笨，是多說多錯的一類人，很多時候不是他不想哄，而是他真的做不到，通常一開口只會火上加油。金牛男雖然明白在夫妻之間要包容的道裡，但他卻改不了固執的脾氣，一旦對方錯了，他們不僅做不到大方原諒對方，更不願意退一步。

▍3. 白羊座

白羊男性格衝動，加上脾氣比較任性，骨子裡永遠是孩子，在很多時候都需要女人先給他面子或哄他，白羊男太怕丟臉，因此做不到認錯或哄人，即便他想要緩和氣氛，也會用很小孩子氣的方式去逗對方，白目又幼稚的行為反而讓老婆更生氣。

(中時新聞網)