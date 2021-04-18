蔡英文總統12日在臉書貼出資訊，表示台灣3月份的出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄。對此，國民黨立委李貴敏表示，民進黨政府這麼仇中，動不動喊仇中保台，但為什麼台灣對大陸出口比例這麼高？這些真正的問題，為什麼民進黨政府和哏圖都不願面對？

李貴敏今（18日）在臉書發文表示，蔡英文用哏圖分享我國3月出口總額破兆喜訊，緊接著又是一波波大內宣與新聞洗版，正如許多民眾質疑，報喜的哏圖看不到亮麗數據下，台灣對陸出口占總出口比重已上升到44.3％新高點的事實，民進黨政府這麼仇中，動不動喊仇中保台，但為什麼我們對大陸出口比例這麼高和經濟依賴越來越重？新南向又為什麼一事無成？李貴敏認為，這些真正的問題，為什麼民進黨政府和哏圖都不願面對？

李貴敏指出，民進黨執政一大弊病，就是把大部分預算花在大內宣上，選擇性地揭露訊息，還把腐爛的東西包裝的漂漂亮亮。但這些腐爛敗筆被掩蓋或美化後，人民再也無法知道事實真相，也造成行政怠惰不面對問題或設法解決，以致時程嚴重延誤，甚至雪上加霜。如果執政黨只做蓋公園、蓋紀念碑的表面功夫，只把錢都用到大內宣，而不拿出遠見擘畫台灣的未來，台灣只能在原地踏步，也讓台灣人民在國際間越來越不受尊重。

去年立院總質詢期間，李貴敏稱，她曾當面質詢行政院長蘇貞昌，台灣對陸出口占總出口比重已經是43%點多了，今年還繼續增加？政府採取任何措施分散風險了嗎？李貴敏遺憾的是，只看到民進黨政府及其側翼繼續各類歧視性語言及漫罵，但是政治依舊仇中、經濟仍然傾中。實際上，如果扣掉對大陸出口，民進黨網軍哏圖的自誇新高紀綠全是泡沫。

另外，李貴敏直言，值得注意的是亮麗的出口數據，如果把高科技、電子業去掉的話，其實傳統產業的部分都是負數成長，有些傳產甚至是兩位數的負成長，這其實是非常嚴重的警訊。但政府究竟做了什麼因應措施？還是繼續看天吃飯？

最新藍營女戰神誕生！ 神質詢讓外交部自家人打臉蕭美琴

(中時新聞網)