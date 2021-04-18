魏浩倫在2021全中運高男組100短跑輕鬆晉級決賽。（陳筱琳攝）

2021全國中等學校運動會是國內體壇明日之星揮灑汗水的舞台，田徑高男組100公尺，上個月才在青年盃全國田徑錦標賽締造10秒54個人新猷的台南市新化高工魏浩倫，持續調整好狀態，今天上午預賽就飆出10秒51，雖然因為超風速無法成為個人新紀錄，但他下午準決賽再衝出10秒56成績，順利晉級決賽。

去年是「勁量小子」魏浩倫升上高中後第一場全中運，但因為車禍賽事開幕前一周無奈放棄，今年捲土重來，從預賽、準決賽就可以看出爭金的決心和實力。

魏浩倫表示，今天上午預賽天氣挺舒服的，跑起來相當順，自己也嚇了一跳，下午天氣比較熱，加上和前一組之間等候時間較長，雖然比預賽成績慢0.03秒，還是可以的成績。

全中運高男組100公尺大會紀錄是「最速男」楊俊瀚保持的10秒36，對於衝擊學長的紀錄，魏浩倫笑說壓力有點大，但還是希望自己可以在這次全中運繳出10秒3開頭的秒數。

本屆全中運高男組100公尺，除了魏浩倫，其他7位晉級者為新竹市成德高中黃左軍（10秒62）、台中市大甲高中王彥和（10秒75）、台南市新化高工曾楗祐（10秒77）、台北市建國中學胡育豪（10秒83）、建中湯奇穎（10秒85）、桃園市桃園高中林暐峻（10秒86）及新北市樹林高中陳逢茂（10秒90）。

(中時 )